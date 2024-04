Alto contraste

Como Deus havia anunciado, Eva começa a sentir as dores do parto e pede ajuda a Adão. Em um lago, ela dá à luz seu primeiro filho homem e o chama de Caim. Enquanto admiram o bebê, Lúcifer os observa de longe. Um tempo depois, nasce o segundo filho do casal, batizado de Abel!