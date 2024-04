Graziela Medori compartilha bastidores da gravação da nova temporada do Canta Comigo

Alto contraste

Graziela Medori é jurada do Canta Comigo 6

As gravações da sexta temporada do Canta Comigo já começaram e todos estão muito ansiosos para a estreia. O reality musical promete emocionar o público com a participação de novos talentos e também novos jurados.

Filha da cantora Claudya e do instrumentista Chico Medori, Graziela Medori conquistou os jurados do The Four Brasil em 2020 e chegou até a grande final. Nascida no meio da música e com talento de sobra, ela embarca em um novo desafio: ser jurada no Canta Comigo 6.

A artista compartilhou um vídeo em seu perfil oficial mostrando os bastidores da competição. "Vem aí a nova temporada do Canta Comigo e eu tô la no juri! Muito bom reencontrar tantos colegas da música e nessa construir novos laços, tô achando um barato!", escreveu na legenda.

"Que demais, vou assistir para te ver", comentou um fã. "Mais que merecido, não seja cruel", disse outra.

Confira a postagem:

Fique ligado! A nova temporada do Canta Comigo estreia em breve na tela da RECORD.