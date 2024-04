Ana Hickmann encanta fãs ao posar com seu companheiro de longa data A apresentadora postou uma sequência de fotos com o cãozinho Rodolfo

Além de ser modelo, empresária e apresentadora do Hoje em Dia, Ana Hickmann se destaca como inspiração na causa animal e não esconde sua paixão pelos bichinhos. Ela tem até um canil para acomodar todos os peludos que fazem parte da família.

Em uma postagem em seu perfil oficial do Instagram, Ana posou com o Rodolfo, seu cãozinho da raça chihuahua e companheiro de longa data. "A tranquilidade no olhar do Rodolfo, de quem sabe que é lindo! São quase 14 anos de muito amor, alegria e cumplicidade com esse pequeno. Sou apaixonada por ele", escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs se derreteram com a fofura. "A tranquilidade é porque sabe que é amado", comentou uma internauta. Sua colega de palco, Ticiane Pinheiro e o profissional de beleza Celso Kamura, também não resistiram a tanto amor.

Confira a postagem:

