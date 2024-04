Hoje em Dia |Do R7

Clique fofo de Zucatelli e Paçoca encanta internautas Filho de quatro patas do apresentador do Hoje em Dia faz sucesso nas redes sociais; confira!

Alto contraste

A+

A-

Paçoca e Zucatteli curtindo o fim de semana Paçoca e Zucatteli curtindo o fim de semana (Reprodução/Instagram)

Companheiro do apresentador do Hoje em Dia, Celso Zucatelli, Paçoca faz mais sucesso que muita celebridade nas redes sociais. No Instagram, ele já acumula mais de 130 mil seguidores que acompanham a sua rotina diariamente.

Protagonizando mais um momento de pura fofura, Paçoca posou ao lado do apresentador e derreteu os seguidores. "Eu e meu pai no sábado!", escreveu na legenda.

Nos comentários, os fãs do cãozinho demonstraram seu carinho e admiração pelo pet. "Você é demais Paçoca!", comentou uma internauta. "Muita fofura", elogiou outra.

Confira a postagem:

Celso Zucatelli está no comando do Hoje em Dia, ao lado de Ana Hickmann, Ticiane Pinheiro e Renata Alves. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD. E no R7.com, o público também acompanha o blog Pai de Cachorro!