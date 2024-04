Hoje em Dia |Do R7

Dr. Sproesser esclarece dúvidas sobre dores de cabeça no Hoje em Dia desta terça (20) O médico de família mostra quais tratamentos são eficazes para prevenir e combater este mal no quadro Você e o Doutor

Alto contraste

A+

A-

O especialista trata de um problema recorrente entre os brasileiros O especialista trata de um problema recorrente entre os brasileiros (Edu Moraes/RECORD)

O quadro Você e o Doutor, que vai ao ar no Hoje em Dia desta terça-feira (20), abordará um assunto muito comum no dia a dia das pessoas: a dor de cabeça.

Estima-se que 95% da população mundial vai ter, pelo menos, um episódio de cefaleia na vida. E o médico da família, Antônio Sproesser, falará sobre as principais causas e os gatilhos que acentuam o problema.

Ele também vai tirar todas as dúvidas sobre a enxaqueca, uma doença crônica e incapacitante, e explicará quais tratamentos são eficazes para prevenir e combater esse mal. E ainda terá a participação de uma personagem no palco que sofre com enxaqueca e cefaleia tensional.

Acompanhe o Hoje em Dia para estar sempre por dentro das dicas médicas. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.