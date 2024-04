Hoje em Dia exibe o Segredo da Receita nesta quinta (25)

Hoje em Dia |Do R7

Alto contraste

A+

A-

Chef Guga Rocha mostra como é preparado o croissant roll (Antonio Chahestian/RECORD)

No Hoje em Dia desta quinta-feira(25), Guga Rocha vai ensinar a preparar um doce que está dando o que falar: o croissant roll. Eles se parecem com o casco de um caracol, são folhados como um croissant, mas com uma forma totalmente diferente, pois são redondos.

E para mostrar como é feita esta guloseima que virou febre em Nova York, o chef foi para o bairro de Santana, na zona norte de São Paulo, para conhecer uma confeitaria que é referência neste enroladinho. Guga vai invadir a cozinha e aprender como é feito esse doce tão especial que tem seis sabores diferentes.

Hoje em Dia é apresentado por Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD. Tem direção artística de Cesar Barreto e direção-geral de Bruno Gomes.