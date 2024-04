Hoje em Dia fala sobre transplante no Você e o Doutor desta terça (9) O médico de família Antônio Sproesser mostra quais são os principais órgãos transplantados no Brasil e explica como é testada a compatibilidade dos pacientes

Dr. Sproesser explica quais são os principais órgãos transplantados no Brasil Dr. Sproesser explica quais são os principais órgãos transplantados no Brasil (Edu Moraes/RECORD)

O quadro Você e o Doutor, que vai ao ar no Hoje em Dia desta terça-feira (9), abordará um assunto muito sério e que dá a oportunidade de vida a milhares de pessoas: o transplante.

O Brasil possui o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo, que é garantido a toda a população por meio do SUS (Sistema Único de Saúde). Apesar do grande volume de procedimentos realizados, a quantidade de pessoas em lista de espera ainda é grande.

Dr. Antônio Sproesser estará no palco, ao vivo, para contar quais são os principais órgãos transplantados no Brasil, explicar como é testada a compatibilidade dos pacientes e ainda tirar todas as dúvidas sobre os cuidados com o receptor.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, na tela da RECORD. Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.