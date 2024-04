Hoje em Dia exibe a história de Seu Nonô no quadro Personagens do Brasil desta quarta (13) Renata Alves viajou para o interior do Sergipe para conversar com um inventor que ficou famoso nas redes sociais

Personagens do Brasil|Do R7 12/03/2024 - 16h15 (Atualizado em 01/04/2024 - 09h26 ) twitter

