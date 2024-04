Que dupla! Zucatelli diverte os fãs ao gravar encontro com Jorginho na RECORD Na publicação, internautas amaram ver o apresentador com o personagem criado pelo humorista Fausto Carvalho e não seguraram a risada

Alto contraste

A+

A-

Zucatelli e Jorginho se divertem em encontro no banheiro da RECORD Zucatelli e Jorginho se divertem em encontro no banheiro da RECORD (Reprodução/RECORD)

Em uma publicação nas redes sociais, Celso Zucatelli, apresentador do Hoje em Dia, gravou um encontro inusitado com o Jorginho, personagem criado por Fausto Carvalho, no banheiro da RECORD. O humorista costuma marcar presença na emissora aos domingos no Hora do Faro.

No vídeo, Zucatelli não segura as risadas com as brincadeiras do Jorginho e chegou até a combinar um passeio. "Maldivas nos aguarde", disse o humorista.

Veja a publicação:

Os fãs do apresentador também não aguentaram e se divertiram com a dupla. Celso Zucatelli ainda escreveu nos comentários, um dos bordões famosos do humorista. "O beach venceu", colocou.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 10 horas, na RECORD.