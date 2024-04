Renata Alves mostra bastidores da corrida Mini 1000 Milhas de São Paulo

Alto contraste

A+

A-

A apresentadora participou da largada da corrida infantil A apresentadora participou da largada da corrida infantil (Reprodução/Instagram GP de São Paulo)

Acostumada a mostrar Personagens do Brasil no Hoje em Dia, a apresentadora Renata Alves compartilhou nos seus stories os bastidores da versão infantil do Grande Prêmio Cidade de São Paulo 1000 Milhas, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP).

Após a bandeirada de Renatinha, a criançada assumiu o volante e acelerou para valer seus carrinhos dentro da pista na Mini 100 Milhas, que já virou tradição entre os fãs do automobilismo brasileiro.

No asfalto, os pequenos aprendem muito sobre a história da competição. Além disso, se divertem muito ao pilotar seus veículos em miniatura.

Uniformizada com o macacão do Hoje em Dia, a apresentadora entrou no clima e levou muita diversão aos pequenos e suas famílias.

Continua após a publicidade

Nas redes sociais, ela não economizou nos bastidores! O perfil do Grande Prêmio, em conjunto com o do Autódromo, também divulgou imagens e vídeos da jornalista.

Confira momentos inéditos que a repórter publicou:

Com muito carisma, Renata conquistou os pequenos da cobertura do evento Com muito carisma, Renata conquistou os pequenos da cobertura do evento (Reprodução/Instagram)

Fique ligado no Hoje em Dia! O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.