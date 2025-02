Saiba mais sobre o programa Hoje em Dia Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro comandam a atração matinal da RECORD Hoje em Dia|Do R7 13/01/2023 - 15h54 (Atualizado em 11/02/2025 - 11h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ana Hickmann, Celso Zucatelli, Renata Alves e Ticiane Pinheiro apresentam o Hoje em Dia Edu Moraes/RECORD

Notícias, prestação de serviço e entretenimento na medida certa dão o ritmo do Hoje em Dia. Informar e formar a opinião pública, sem perder de vista a opção de lazer que muitos brasileiros buscam na telinha.

Aqui, você também encontra fatos e flagrantes que movimentam o cenário nacional e internacional, o cativante universo pet com Julinho Casares, o melhor da gastronomia com o chef Guga Rocha, economia doméstica, curiosidades e muitos outros assuntos.

No quadro Você e o Doutor, a saúde está sempre alta com as orientações do Dr. Sproesser.

E quem não gosta de saber em primeira mão tudo o que acontece no mundo dos famosos? A jornalista Keila Jimenez traz as últimas novidades no Diário das Celebridades.

‌



Além do trabalho no estúdio, os apresentadores também vão às ruas produzir reportagens especiais no Brasil e no exterior em quadros exclusivos, sempre visando levar informação e diversão para o telespectador. É a fórmula do Hoje em Dia!

O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.