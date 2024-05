Hoje em Dia |Do R7

'Tempo, passe mais devagar', diz Tici Pinheiro ao lado de Rafa Justus Filha da apresentadora do Hoje em Dia vai completar 15 anos e família está nos preparativos da tão sonhada festa

Ticiane Pinheiro e sua filha primogênita Rafaella Justus (Reprodução/Instagram)

A apresentadora do Hoje em Dia Ticiane Pinheiro fez uma bela homenagem para a primogênita Rafaella Justus, que é fruto do seu antigo relacionamento com o empresário Roberto Justus.

Rafa completará 15 anos em breve e, em momento de comemoração e preparação para a festa, Tici resolveu compartilhar com os seguidores todo o seu carinho pela filha.

“Minha menina vai fazer 15 anos esse ano, nem eu acredito. Tempo, passe mais devagar”, escreveu na sua publicação.

Os fãs encheram a postagem de comentários carinhosos e elogios para a dupula: “Muito parecida com a mãe. Lindas as duas!”. Em outro comentário, uma internauta disse: “Estou apaixonada pela sua filha, uma menina rica de humildade, sabedoria, carisma e bondade”.

Confira a publicação:

