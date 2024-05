Tici Pinheiro avisa Keila Jimenez nos bastidores: ‘Preciso saber da fofoca’

Alto contraste

Ticiane Pinheiro compartilha momento nos bastidores do Hoje em Dia (Reprodução/Instagram)

Compartilhando alguns momentos dos bastidores do Hoje em Dia, Ticiane Pinheiro, que apresenta o programa ao lado de Ana Hickmann, Celso Zucatelli e Renata Alves, contou que está impressionada com as fofocas e as polêmicas da semana que foram ao ar no quadro Diário das Celebridades com Keila Jimenez.

No vídeo, Tici apareceu comendo um lanchinho em uma das pausas do programa, e mandou logo um aviso: “Essa semana tem tanta fofoca, que eu não dou conta. Tem coisa que a gente não fala [no programa], mas eu ligo para Keila para saber”.

Em resposta à apresentadora, Keila revelou: “Ela me liga às 6h ou às 23h. Só os melhores horários”, brincou. A jornalista ainda falou que Ticiane fica sem dormir se não souber o desfecho da fofoca.

“Eu fico nervosa. Não durmo. Preciso saber da fofoca”, contou Ticiane.

Acompanhe a apresentadora no Hoje em Dia. O programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 10h, na tela da RECORD