No prédio da Polícia Científica de São José dos Campos, no interior paulista, trabalha um competente perito, com 100% de acertos em locais de crime. Ele localiza provas que colocam bandidos perigosos atrás das grades. É o Maní, um cãozinho vira-lata de 5 anos. Veja!