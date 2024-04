Wilson Fittipaldi morre, aos 80 anos, vítima de parada cardíaca

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Faleceu, na manhã desta sexta-feira (23), o ex-piloto de automobilismo Wilson Fittipaldi. Ele tinha 80 anos e foi vítima de complicações de uma parada cardíaca, sofrida em dezembro do ano passado após se engasgar com um pedaço de carne. Fittipaldi foi piloto de Fórmula 1 e era irmão mais velho do bicampeão mundial da categoria, Emerson Fittipaldi.