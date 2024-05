Hoje em Dia fala sobre infarto no Você e o Doutor desta terça (7) Dr. Sproesser fala, ao vivo, sobre os sinais que alertam os problemas cardíacos e a importância do socorro imediato

Dr. Sproesser fala sobre infarto no Você e o Doutor nesta terça (7) (Edu Moraes/RECORD)

O programa Hoje em Dia desta terça-feira (7) recebe o médico de família Antônio Sproesser, no quadro Você e o Doutor, para falar de uma patologia muito comum e perigosa: o infarto.

Segundo o Ministério da Saúde, estima-se que anualmente sejam registrados até 400 mil casos de ataques cardíacos no Brasil. Felizmente, o corpo humano emite diversos sinais antes de ocorrer um infarto, justamente para alertar que há algo errado com o nosso coração. Para falar sobre este assunto, Dr. Antônio Sproesser estará no palco, ao vivo, para explicar quais são os principais sintomas do infarto, a importância do socorro imediato e tudo mais que precisamos saber para cuidar da saúde do coração.

O programa Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 10h, na tela da RECORD. Com apresentação de Celso Zucatelli, Ana Hickmann, Renata Alves e Ticiane Pinheiro. A direção é de Bruno Gomes e a direção artística de Cesar Barreto.