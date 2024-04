Zucatelli posta brincadeira com Tici Pinheiro: "Bastidores do que só acontece no Hoje em Dia" Por trás das câmeras, os apresentadores do matinal de RECORD caíram na gargalhada com uma pequena confusão; vem conferir!

Apresentadores do programa caíram na risada após confusão Apresentadores do programa caíram na risada após confusão (Reprodução/Instagram)

Dentro e fora do estúdio, os apresentadores do Hoje em Dia esbanjam carisma, e é perceptível a conexão entre eles. Com esse clima amistoso, sempre acontece uma brincadeirinha nos bastidores do matinal.

Durante a exibição, ao vivo, de uma reportagem sobre um cachorro que acionou o extintor de incêndio em um estabelecimento que não aceitava pets, Ticiane Pinheiro tentou entender a confusão e arrancou risadas dos colegas.

"Eu entendi que o cara levou o extintor para o bar", contou Tici rindo enquanto os colegas explicaram. O pessoal do estúdio não se conteve e todos caíram na gargalhada! Em seguida, Zucatelli fez uma brincadeira com a colega de palco.

"Hoje vamos para um bar e achamos melhor levar um extintor de incêndio, porque a Ticiane falou que é importante", brincou o jornalista no vídeo. A brincadeira foi parar nas redes sociais. "Bastidores do que só acontece no Hoje em Dia! Por isso que a gente ama o nosso trabalho", escreveu na legenda.

Nos comentários, os telespectadores adoraram "Tici, eu te amo cada vez mais. No jantar de hoje, não esqueça de levar seu extintor, tem um lugarzinho só para ele", brincou Renata Alves. "Tici, que privilégio estar perto de você", afirmou Zucatelli. "Eu não paro de rir", comentou Keila Jimenez.

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.

