Zucatelli reflete sobre situação do Rio Grande do Sul: ‘Assustadora’ O apresentador do Hoje em Dia publicou um vídeo ao lado do Paçoca para justificar sua ausência nas redes sociais; confira

Zucatelli justifica ausência nas redes sociais (Antonio Chahestian/RECORD)

Sempre conectado em suas redes sociais, Celso Zucatelli faz sucesso com suas brincadeiras e vídeos divertidos. Porém, nos últimos dias, o apresentador do Hoje em Dia se ausentou por um tempo e apareceu para se justificar.

Em um vídeo postado em seu perfil oficial, o jornalista contou que está muito abalado com a tragédia que acometeu o estado do Rio Grande do Sul. “Com mais de 30 anos de profissão, é difícil a gente se abalar, a gente acaba fazendo coberturas muito difíceis, o que te deixa um pouco calejado. Mas essa situação do Rio Grande do Sul está mexendo comigo demais, é uma situação muito assustadora”, disse.

Zucatelli compartilhou suas aflições e se desculpou com os fãs. “Prometo que vou me esforçar para trazer coisas mais leves para vocês. Vamos com fé e vamos ajudar, porque eles estão precisando muito”, completou.

Nos comentários, os internautas consolaram o apresentador e compartilharam do mesmo sentimento. “Nós entendemos, Zuca. Essa situação em Rio Grande do Sul está mexendo com todos nós. Que o nosso Bom Deus tenha misericórdia daquele povo”, comentou uma fã. “Totalmente compreensível, todos estamos abalados”, disse outra.

Assista ao vídeo completo:

O Hoje em Dia vai ao ar de segunda a sexta, às 10h, na tela da RECORD.