Cariúcha, Aline Campos e o humorista Jorginho ajudam o "Gordinho do Pix" no Hora do Faro Programa deste domingo (18) também vai contar com apresentação do cantor Biafra e dos grupos As Meninas e Tchakabum

Hora do Faro recebe Cariúcha, Aline Campos e o humorista Jorginho, neste domingo (18) (Antonio Chahestian/RECORD)

Neste domingo (18), o Hora do Faro conta a história do Jefferson Mateus, um cearense de 12 anos, conhecido como “Gordinho do Pix”, que acumula mais de 160 mil seguidores só em uma rede social. O pequeno chamou a atenção da internet com um vídeo onde ele mostra um jeito curioso de vender picolé na praia. "Graças a venda de picolé eu consigo ajudar minha mãe em casa", revela Jefferson.

Rico Melquiades é convocado para mais uma aventura como repórter e resolve trazer o “Gordinho do Pix” para São Paulo sem que ele saiba que estará no programa. E para competir com o cearense, Rodrigo Faro vai às ruas com a missão de surpreende-lo disfarçado de “Tiozinho do Pix” e imitando o seu jeito divertido de vender.

Já no palco, o garoto e a mãe dele terão que encarar alguns desafios que valem prêmios em dinheiro. Para isto, contarão com a ajuda de Cariúcha, Aline Campos e Jorginho, além das presenças de artistas que marcaram época, como o grupo As Meninas, o cantor Biafra e Tchakabum.

E para fechar com chave de ouro, mais uma surpresa: o “Gordinho do Pix” vai realizar o sonho de conhecer o ídolo Wesley Safadão, com uma presença VIP no show do artista.

O Hora do Faro, vai ao ar aos domingos, às 16h, na tela da RECORD, com a apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.