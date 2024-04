Hora do Faro |Do R7

Hora do Faro recebe Jaquelline Grohalski e Ellen Cardoso neste domingo (17) As duas irão ajudar o pequeno baiano Daniel Levi, famoso por dançar com Ivete Sangalo, que terá que acertar os desafios para ganhar prêmios

Rodrigo Faro tem uma missão mais que especial no programa do próximo domingo (17): ajudar o pequeno Daniel Levi a ganhar prêmios. E o Hora do Faro vai receber este baiano, de 7 aninhos, que viralizou na internet ao ser convidado pela Ivete Sangalo para subir ao palco e dançar junto com ela o hit Macetando.

"Eu estava dançando, quando fizeram uma roda e ficaram apontando para mim. Ela me viu, me chamou para o palco e eu meti dança", conta o garoto, que não se intimidou diante de um público de 400 mil pessoas.

Hoje, o Daniel já acumula 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Mas mesmo com a fama repentina, a família ainda passa por muitas necessidades. Para conhecer mais detalhes sobre a vida desse mini dançarino, Rodrigo Faro pediu para a repórter Naiara Oliveira, da Record Bahia, conhecer a rotina do garoto e da mãe dele em Salvador. Destaque para o momento de emoção, quando ele descobre que está no programa.

Daniel e sua mãe virão para São Paulo para participar de desafios divertidos valendo prêmios em dinheiro e, para isto, contarão com a ajuda da empresária e ex-dançarina Ellen Cardoso, a Moranguinho, e a vencedora da A Fazenda 15 Jaquelline Grohalski. E entre esses desafios divertidos, tem o Túnel do Tempo, onde Daniel, sua mãe e as convidadas terão que descobrir quais celebridades que atravessaram as gerações estarão presentes no palco. Se acertarem, recebem o prêmio.

O Hora do Faro vai ao ar todo domingo, a partir das 16h, na tela da RECORD. A atração é apresentada por Rodrigo Faro, com direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca e direção artística de Cesar Barreto.