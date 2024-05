Hora do Faro |Do R7

Léo Santana, Adriana Bombom e Carol Narizinho ajudam dançarina a realizar sonho no Hora do Faro deste domingo (5) Ao lado de Rachel Sheherazade, Rodrigo Faro vai comandar mais uma dinâmica direto de A Grande Conquista; sabia mais!

Neste domingo (5), o Hora do Faro exibe a história da dançarina Jaíne Assunção (Edu Moraes/RECORD)

No próximo domingo (5), a partir das 15h30, o Hora do Faro exibe a história da dançarina Jaíne Assunção, de 26 anos, uma baiana que deixou a sua cidade natal rumo a São Paulo em busca do sonho de se tornar uma bailarina.

Ela é muito fã do cantor Léo Santana e já participou de um concurso para se tornar bailarina do DVD que o cantor gravou recentemente, mas não passou na seleção. Rodrigo Faro vai receber a Jaíne no palco e realizar o sonho dela de conhecer o seu maior ídolo e se tornar bailarina do Léo Santana por um dia.

Para trazer a dançarina até o palco sem que ela desconfie de nada, Faro pediu ajuda para a Adriana Bombom, que inventará uma história de que vai se relançar no mercado musical como cantora e vai abrir uma seleção para contratar novas dançarinas. Nessa seleção fake, Carol Sertório (Carol Narizinho) vai participar fingindo ser uma dançarina que está disputando uma vaga junto com a Jaíne e muitas coisas engraçadas acontecerão até essa surpresa ser revelada.

No palco, Bombom vai se apresentar já com Jaíne como dançarina. É neste momento que o Léo Santana aparecerá no meio da apresentação para surpreender a sua fã.

Logo na sequência, tem mais uma dinâmica inédita direto da sede do reality A Grande Conquista. Faro vai entrar ao vivo, ao lado de Rachel Sheherazade, para apresentar uma nova atividade que pode balançar bastante o jogo.

A atração vai ao ar, a partir das 15h30, é apresentada por Rodrigo Faro. A direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca, e direção artística de Cesar Barreto.

Fique ligado no Hora do Faro para não perder nada. O programa vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD.