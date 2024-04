Hora do Faro |Do R7

Naiara Azevedo, Kadu Martins e Helleno são os convidados do Pronto Pra Fama deste domingo (11) No palco do Hora do Faro, três novos talentos anônimos têm a oportunidade de mostrar todo potencial diante do time de jurados

Três novos talentos anônimos tem a oportunidade de mostrar todo potencial diante do time de jurados (Edu Moraes/RECORD)

O Hora do Faro deste domingo (11) recebe novos talentos no quadro Prontos Pra Fama. Na nova temporada da competição musical, cantores anônimos terão que provar que além do dom de cantar dominam outros quesitos importantes do mundo artístico.

O trio de competidores será formado por Lia Almeida, cantora de Brasília que é adepta do estilo sertanejo; a Nega Lu, de São Paulo, que gosta de soltar a voz com samba e MPB; e Regis Villar, cantor baiano que se divide entre o estilo pop e sertanejo. Três talentos de diferentes partes do Brasil, mas com um único objetivo: conquistar o grande público.

Após receberem as dicas dos especialistas em fama, o produtor musical Blener Maycom e a preparadora de palco Paola Crosara, os concorrentes vão passar por uma transformação visual para encarar o palco e mostrar que estão realmente prontos para o sucesso diante do atento time de jurados: a cantora Naiara Azevedo, o cantor Kadu Martins e Helleno, o vencedor do Canta Comigo 5.

Os três talentos anônimos vão ter a oportunidade de mostrar todo o potencial, mas apenas um deles vai voltar para casa vitorioso, além de receber o primeiro cachê artístico na TV.

O Hora do Faro, vai ao ar aos domingos, às 16h, na tela da RECORD. Com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.