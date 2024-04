Hora do Faro |Do R7

Ovelha, Banda Djavú e Pierre Onassis agitam o Hora do Faro deste domingo (21) Professora tem a chance de ganhar prêmios com a ajuda dos famosos no desafio Túnel do Tempo e na Prova do Tato

Alto contraste

A+

A-

Hora do Faro traz atrações inéditas no programa deste domingo (21) Hora do Faro traz atrações inéditas no programa deste domingo (21) (Antonio Chahestian/RECORD)

O Hora do Faro deste domingo (21) tem muitas atrações inéditas. O programa começa com a incrível história da professora Maria de Fátima, que tem deficiência visual e mora em Fortaleza (CE). Ela criou o projeto “Visão Sonora”, no qual ministra aulas de música para 42 crianças carentes. O repórter Humberto Ascencio visita o local para conhecer mais da história da Maria e também dar a notícia de que ela está participando da atração. No palco, a professora tem a chance de ganhar prêmios se vencer dois desafios.

O primeiro desafio é o Túnel do Tempo, que conta com a presença de famosos que marcaram época, como o cantor Ovelha, a Banda Djavú e Pierre Onassis.

Maria também passa pela Prova do Tato, na qual tem que descobrir alguns objetos apenas com o toque das mãos. No final, ela recebe uma homenagem emocionante de crianças que fazem parte do projeto. O ex-Fazenda Lucas Souza, a ex-BBB Flay, e Jorginho (personagem do humorista Fausto Carvalho) são os convidados que têm a missão de ajudá-la nessa tarefa.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, às 15h30, e tem apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.