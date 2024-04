Hora do Faro |Do R7

Reinaldo Gottino, Domitila Barros e Gretchen agitam o Hora do Faro deste domingo (24) A medalhista olímpica e ex-peoa de A Fazenda Marcia Fu participa do quadro De Volta ao Passado; veja todos os destaques!

Alto contraste

A+

A-

Hora do Faro convida Reinaldo Gottino, Gretchen, Marcia Fu e Domitila Barros para quadros do programa Hora do Faro convida Reinaldo Gottino, Gretchen, Marcia Fu e Domitila Barros para quadros do programa (Antonio Chahestian/RECORD)

O Hora do Faro do próximo domingo (24) recebe o apresentador Reinaldo Gottino, a cantora Gretchen, a ex-peoa de A Fazenda Marcia Fu e a modelo Domitila Barros.

Rodrigo Faro também vai contar a história de Ronaldo Nascimento, de 54 anos, que mora no Recife (PE). Ele ficou famoso na internet ao adaptar a carcaça de uma carroça velha em um divertido transporte escolar. Antes da pandemia, ele empurrava os seus netos dentro desse veículo e os levava para a escola.

Para ajudar Ronaldo e sua família a terem uma vida melhor, o programa o convidou para vir até São Paulo encarar alguns desafios curiosos valendo prêmios com o auxílio de alguns convidados especiais: o jornalista Reinaldo Gottino, a influencer e ex-Miss Alemanha Domitila Barros e a cantora Gretchen.

No quadro Túnel Do Tempo, eles terão que adivinhar quem são os artistas que marcaram época que entrarão no palco. Já no Confesso Que Vivi, Ronaldo terá que descobrir quais histórias curiosas pertencem a cada um dos convidados.

Continua após a publicidade

E tem o De Volta ao Passado com a medalhista olímpica e ex-peoa de A Fazenda Marcia Fu. O programa vai levá-la para os lugares que marcaram a sua vida, como a casa em que ela morava com a família, a rua onde brincava na infância e começou a jogar vôlei, o colégio em que estudou, o hospital onde o filho nasceu e a quadra onde começou sua carreira vitoriosa no esporte.

Durante o percurso, Marcia vai reencontrar os irmãos, as amigas de infância, colegas de escola, seu primeiro técnico no vôlei e as ex-jogadoras da Seleção Brasileira Virna e a ex-capitã Ana Flávia. Ela também vai receber depoimentos de pessoas importantes em sua vida, como o ex-técnico Bernardinho, a jogadora Fernanda Venturini e Mireya Luis, atacante da Seleção Cubana que foi uma das maiores adversárias de Marcia Fu ao longo da carreira.

Continua após a publicidade

E tem também o momento nostálgico em que a ex-jogadora vai relembrar a fase mais difícil de sua vida, quando teve que trabalhar em diversas áreas depois da aposentadoria no esporte para cuidar do seu filho Gabriel – a pessoa mais importante de sua vida.

E no final, Marcia será presenteada com a melhor medalha já recebida: a de "Melhor mãe do mundo", entregue pelo próprio filho.

O Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro, na tela da RECORD, às 15h30, todos os domingos, com direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca e direção artística de Cesar Barreto.