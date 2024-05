Hora do Faro |Do R7

Rodrigo Faro compartilha reflexão sobre maturidade: ‘Prioridades mudam’ Fãs do apresentador ficaram impactados com os pensamentos e movimentaram a web com uma chuva de comentários

Rodrigo Faro faz reflexão profunda na internet e impacta seguidores (Antonio Chahestian/RECORD)

O apresentador do Hora do Faro, Rodrigo Faro, compartilhou um vídeo em sua rede social com uma reflexão sobre as mudanças que acontecem na vida, que segundo ele, estão relacionadas com a maturidade.

Na publicação, Faro diz: “De repente, tudo muda. Dez amigos viram três. Saúde vira prioridade. Festas viram noites tranquilas. [...] As situações mudam, as prioridades mudam, aí você percebe que evoluiu”.

Impactados com o vídeo, os internautas concordaram com o pensamento do apresentador. “Parece que está narrando a minha vida”, contou uma seguidora. “Realidade pura”, comentou outra fã.

Na legenda da postagem, o apresentador ainda perguntou: “Você já evoluiu?”, para reforçar a reflexão e fazer com que seus seguidores pensem em suas ações e prioridades da vida.

Confira a publicação:

Fique ligado no Hora do Faro para não perder nada. O programa vai ao ar aos domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Com apresentação de Rodrigo Faro, tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.