Rodrigo Faro e Gorete Milagres visitam a nova mansão do cantor Manoel Gomes neste domingo (25) O dono do hit "Caneta Azul" conhece os vizinhos famosos, recebe homenagens e apresenta, com exclusividade, sua nova música

Neste domingo (25), às 16h, o Hora do Faro abrirá as portas da nova mansão do cantor Manoel Gomes, em São Paulo. Rodrigo Faro vai conhecer todos os detalhes da casa e mostrar algumas curiosidades da rotina do dono do hit Caneta Azul.

A personagem Filó, interpretada pela atriz Gorete Milagres, acompanhará o apresentador e levará presentes para o chá de casa nova do cantor. Além de mostrar detalhes do lar, Manoel participará de várias brincadeiras, receberá ainda depoimentos de amigos e Faro vai apresentá-lo aos vizinhos famosos, como o jogador Dentinho e sua esposa Daniella Souza (ex-Mulher Samambaia), a cantora Lexa e o apresentador Reinaldo Gottino.

Manoel também aproveitará a oportunidade para lançar sua nova música, com exclusividade, no programa e, no final da visita, a namorada Diva fará uma surpresa emocionante para o amado.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos, a partir das 16h, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.