Conheça o "Meia Trocada", menino de 8 anos que conquistou a internet ao mostrar suas jogadas fabulosas

O Hora do Faro de hoje (3) mostra a história do "Meia Trocada", um menino que aos 8 anos de idade faz jogadas fabulosas. O garoto conquistou 2 milhões de visualizações na internet mostrando suas habilidades no futebol. Kaynan foi desafiado a mostrar seu talento a Rodrigo Faro, Flay, Júlio Cocielo, Théo Parisi e Ávine Vinny.