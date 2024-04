Crianças com QI elevado mostram suas habilidades no Hora do Faro JP das Galáxias, Nicole e Davi Gomes são extremamente inteligentes

No Hora do Faro deste domingo (3), as crianças JP das Galáxias, Nicole e Davi Gomes mostraram suas habilidades com desafios no palco do programa. Todos têm QI elevado e são extremamente inteligentes. Com QI de 149, JP das Galáxias passou a ler com 3 anos. Hoje, com 11 anos, ele já passou em duas faculdades e é o gênio da matemática avançada. Já Nicole pediu um telescópio de presente aos 7 anos e ama astronomia. E, Davi Gomes, de apenas 6 anos, reconhece o mapa e bandeira de vários países.