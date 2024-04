Desafio das caixas: Perlla, Moranguinho e Jaqueline vencem o medo para ajudar o mini dançarino Com o auxilio do trio, Daniel Levi pode levar um bom prêmio para casa

Hora de encarar e vencer o medo no desafio das caixas! As convidadas de Rodrigo Faro tiveram que buscar as fichas que continham prêmios especiais para o mini dançarino, Daniel Levi. Confira!