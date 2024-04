Domitila Barros e Reinaldo Gottino ajudam vovô recifense a conquistar prêmio no Hora do Faro Ao final do desafio, seu Ronaldo ainda teve uma grande surpresa

No Hora do Faro deste domingo (24), Rodrigo Faro contou a história de seu Ronaldo, que virou notícia quando transformou uma carrocinha velha em um divertido transporte escolar para os netos. Para levar um dos prêmios do programa, o vovô recifense precisou montar uma pirâmide com galões de água. Mas ele não encarou sozinho esse desafio: Domitila Barros e Reinaldo Gottino, apresentador do Balanço Geral, ajudaram-no nessa missão. Acompanhe!