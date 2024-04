Rodrigo Faro faz surpresa para Jefferson, o Gordinho do Pix Garoto de 12 anos vende sorvete em praia do Ceará e também faz sucesso nas redes sociais

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Jefferson é um menino carismático de 12 anos que vende picolés em praia no Ceará. Ele ficou conhecido como Gordinho do Pix e também faz sucesso nas redes sociais. Rodrigo Faro se fantasiou de sorvete para fazer uma surpresa para o menino. Ele participará de desafios no palco do Hora do Faro valendo prêmios.