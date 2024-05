Hora do Faro |Do R7

Vinigram encara o desafio do quadro A Conquista do Poder no Hora do Faro deste domingo (2) Faro e MC Ryan realizam um 'Sonho Sem Preço' de duplas de fãs; confira os destaques do programa

Neste domingo (2) na tela da RECORD, o programa conta com convidados especiais como Mc Ryan e Vinigram (Antonio Chahestian/RECORD)

Neste domingo (2), o Hora do Faro dá as boas-vindas a Vinigram, o mais recente eliminado de A Grande Conquista. No quadro A Conquista do Poder, ele vai enfrentar um desafio emocionante no palco, valendo um prêmio e um poder crucial para interferir na próxima Zona de Risco. Em seguida, Faro vai invadir o reality para realizar mais uma atividade explosiva.

No quadro Sonho Sem Preço, o programa também realizará o sonho de duas duplas de irmãos que são fãs do cantor MC Ryan. A primeira dupla é formada pelos gêmeos Ronald e Rodney, de 12 anos, que moram em São Vicente (SP). Eles também são cantores de funk e desejam seguir na profissão do ídolo. A outra dupla é formada pelos irmãos Moisés e Davi, de 8 e 7 anos, moradores de Guarulhos (SP), que também querem ser famosos e sonham em conhecer o MC Ryan.

Os irmãos foram convidados para um evento fake de games na sede da RECORD. Já no local, as duplas vão acompanhar um show virtual do MC Ryan (que, na verdade, estará em outro estúdio) e um show do “MC Myan” – que é o Faro disfarçado de MC para fazer a surpresa.

No palco, as quatro crianças participarão de um concurso de conhecimentos sobre o ídolo, até elas descobrirem que o cantor está pertinho e que vai fazer um show particular para esses fãs tão especiais.

O Hora do Faro vai ao ar aos domingos na tela da RECORD, a partir das 15h30, com apresentação de Rodrigo Faro, direção artística de Cesar Barreto e direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca.