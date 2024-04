Hora do Faro |Do R7

Zucatelli, Renata Alves e Thaís Pacholek ajudam a realizar sonho de confeiteira no Hora do Faro deste domingo (7) No quadro Túnel do Tempo, Netinho de Paula, Chrigor, Márcio Art, Vinny, Cassiane e a Banda Biquini cantam seus grandes sucessos

Carolina enfrentará dois desafios divertidos no Hora do Faro deste domingo (7)

O Hora do Faro deste domingo (7) conta uma emocionante história de superação e criatividade protagonizada por Carolina, uma mulher pernambucana, que usa sua alegria e talento na cozinha para sustentar sua família. Ela é mãe de quatro filhos e ficou conhecida, na internet, por compartilhar sua rotina no preparo de deliciosos bolos feitos no fogão a lenha.

Tudo começou em 2022, quando, sem muitos recursos na época, fez um bolo de barro para comemorar o aniversário de um de seus filhos. Com o tempo, ela começou a fazer seus doces e a gravar vídeos, e sua popularidade cresceu, especialmente depois que uma de suas filhas venceu um câncer. Agora, sonha em ter uma cozinha profissional, para expandir seu negócio de confeitaria.

No programa, Rodrigo Faro contará com a ajuda dos apresentadores Renata Alves e Celso Zucatelli para surpreender Carolina em São Paulo. Ela acredita que participará de um quadro de culinária do Hoje em Dia, mas, na verdade, tudo não passa de uma armação.

Já no palco do Hora do Faro, Carolina enfrentará dois desafios divertidos: o Túnel do Tempo, que precisa adivinhar quais são os cantores famosos que marcaram época, como Netinho de Paula, Chrigor, Márcio Art, Vinny, Cassiane e a Banda Biquini, e o Qual o Peso do Bolo?, onde tem que acertar o peso dos bolos realistas feitos de barro pela influencer baiana Aingles Gabriele, que faz sucesso na internet. Zucatelli, Renata Alves e a atriz Thaís Pacholek ajudarão nesta missão.

Se vencer os desafios, Carolina ganha os recursos que precisa para melhorar sua vida como pequena empreendedora. E, para fechar com chave de ouro, realizará o sonho de conhecer a cantora gospel Cassiane, de quem é fã desde a infância.

O Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro, na tela da RECORD, às 15h30, todos os domingos, com direção de Diego Oliveira e Rita Fonseca e direção artística de Cesar Barreto.