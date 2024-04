Bernardo Velasco relembra gravações de Jezabel no Marrocos: "Emocionante" 

Alto contraste

Bernardo se emocionou ao gravar Jezabel no Marrocos Bernardo se emocionou ao gravar Jezabel no Marrocos (Reprodução/Instagram)

Atualmente, o público da RECORD acompanha Bernardo Velasco como o sacerdote-chefe dos levitas Eleazar em A Terra Prometida, o jovem Romeu, de Pecado Mortal, e o soldado Matheus, em Jezabel.

Em entrevista ao site oficial, o ator relembrou a macrossérie de 2019, quando deu vida ao soldado do exército do rei Acabe, vivido por André Bankoff.

“Matheus era sério, fiel a Deus e justo. Ele se revoltava quando via alguma injustiça”, destacou.

Para dar mais veracidade à trama, boa parte das cenas foram gravadas no Marrocos. A viagem foi um marco importante para o ator. No Instagram, Bernardo compartilhou com os fãs alguns registros do período em que esteve no país.

“Muita saudade! Com certeza foi o lugar mais diferente que já visitei. Provavelmente, jamais iria por minha conta”, revelou.

Na macrossérie, Bernardo interpretou Matheus Na macrossérie, Bernardo interpretou Matheus (Munir Chatack/RECORD)

Marrocos impressionou o ator pelos costumes e a grandiosidade vista antes apenas em produções internacionais.

“Foi uma surpresa enorme conhecer aquela cultura e visitar locações incríveis de produções grandiosas. Como fã de séries internacionais, foi muito emocionante gravar no mesmo lugar [que essas produções] com um produto incrível que foi Jezabel. Foi maravilhoso, motivo de muito orgulho para mim!”, garantiu Bernardo.

Jezabel vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 21h, na tela da RECORD.