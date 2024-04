Assista à íntegra do The Love School - Escola do Amor deste sábado (9) Professores ajudam casal a superar os problemas e ter uma vida a dois mais feliz e harmoniosa

No The Love School - Escola do Amor deste sábado (9), Renato e Cristiane Cardoso debatem o tema: "Frustração no casamento gera sofrimento". Os professores ajudam casal a superar os problemas e ter uma vida a dois mais feliz e harmoniosa.