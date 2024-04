Não espere ser entendido para compreender seu parceiro (a) | Minuto do Casamento Blindado Professores Renato e Cristiane Cardoso dão dicas para um relacionamento feliz

Entender exige o uso da mente em vez do sentimento e é muito mais eficaz do que defender e atacar. No relacionamento, temos que quebrar a Lei de Newton.