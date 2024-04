Renato e Cristiane Cardoso mostram o sucesso da Caminhada do Amor no The Love School - Escola do Amor deste sábado (27) Evento teve dinâmicas com objetivo de ajudar na comunicação em uma relação, além de uma palestra prática e descontraída

Cristiane e Renato Cardoso falam sobre o sucesso da Caminhada do Amor (Demétrio Koch/RECORD)

No próximo sábado (27), Renato e Cristiane Cardoso comandam mais um The Love School - Escola do Amor. Eles vão mostrar como foi um sucesso a Caminhada do Amor, que ocorreu sábado passado, em diversos estados e países.

O evento contou com palestras, atrações musicais e teve como objetivo fortalecer a comunicação entre casais. Solteiros que participaram da Caminhada do Amor também tiveram um momento dedicado para conhecer uns aos outros. O The Love Walk foi idealizado no intuito de resolver as falhas de comunicação entre os casais que sofrem com a falta de diálogo. O evento contou com atrações musicais e uma palestra prática e descontraída.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia, na tela da RECORD.