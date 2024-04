The Love School - Escola do Amor discute o tema: "Como ser feliz se não acredito nos homens" Renato e Cristiane Cardoso mostram que é possível ter uma vida amorosa saudável neste sábado (27)

(Divulgação/RECORD)

No programa The Love School - Escola do Amor que vai ao ar neste sábado (27), o tema em debate será: “Como ser feliz se não acredito nos homens”.

Renato e Cristiane Cardoso falam da perda de confiança no sexo oposto e como isso acontece, de maneira geral, na vida afetiva, tanto com os homens, quanto com as mulheres. A partir de uma decepção, as pessoas generalizam e acham que todos são iguais.

Muitas mulheres carregam traumas e, para se protegerem, criam muralhas em torno de si mesmas. Com isso, elas acabam afastando os possíveis pretendentes (bem-intencionados) a um relacionamento sério.

Os professores ajudam a sair dessa situação e ter uma vida amorosa saudável.

O The Love School - Escola do Amor vai ao ar todo sábado, ao meio-dia na tela da RECORD.