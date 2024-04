Aluna dá seu depoimento e conta que já pagou caro por um amor barato

Alto contraste

Já na infância e adolescência Samara sofreu com rejeição e foi vítima de bullyng, o que fazia sentir-se inferior às amigas. Com sua autoestima baixa, a jovem teve um relacionamento com um namorado interesseiro que a fez se sentir usada e explorada. Samara conta também como conheceu as palestras da "Terapia do Amor" e como ela se sentiu logo que começou a frequentar. Confira!