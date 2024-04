Caminhada do Amor 2024 já tem data confirmada para acontecer: 20 de abril Evento acontecerá em todo Brasil e no mundo

Vem aí a Caminhada do Amor 2024! O evento acontecerá no Brasil e no mundo todo no dia 20 de abril.

Em São Paulo, será no Parque Villa Lobos. Mas, lembre-se: você pode fazer em qualquer lugar onde estiver.

Para mais informações, acesse o site: caminhadadoamor.com