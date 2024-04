Alto contraste

O The Love School – Escola do Amor mostra a história do casal Giselle e Marco. Descontentes com a relação, os alunos passaram a se maltratar, gerando cada vez mais problemas entre eles. Giselle plantou desprezo e indiferença por Marco e acabou colhendo a infidelidade do parceiro.