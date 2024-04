Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Casais de famosos sofrem com divergências no casamento por conta do vício em jogos. A cantora sertaneja Simone revela problemas com o marido Kaká Diniz, que passa horas no videogame. Um jornal de psiquiatria da Austrália publicou um estudo onde revela que 2% da população mundial sofre de "Gamind Disorder", uma espécie de vício em jogos.