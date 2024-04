Finlândia é considerado o país mais feliz do mundo

Alto contraste

O tema do The Love School em pauta é: "É possível aprender a ser feliz?". Muitas vezes, as pessoas tem os ingredientes certos para uma receita de vida feliz, mas não os utilizam da maneira correta. A Finlândia foi considerada o páis mais feliz do mundo segundo a pesquisa do relatório mundial de felicidade da ONU. è a sétima vez que o país fica no topo do ranking. Porém, há uma alta taxa de depressão na população. Confira no vídeo.