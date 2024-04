Alto contraste

No The Love School – A Escola do Amor deste sábado (9), Renato e Cristiane Cardoso abordam o tema: "Frustração no casamento gera sofrimento". Os professores explicam como decepções e atitudes impulsivas podem causar danos irreversíveis ao casamento.