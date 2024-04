Alto contraste

Samara conta que já tentou se transformar somente para agradar o parceiro. Com autoestima baixa, a jovem teve um relacionamento com um namorado interesseiro que a fez se sentir usada e explorada. Ela chegou a trocar o corte e a cor do cabelo, trocou todas as roupas do guarda roupa e tudo com a intenção de agradar ao outro e não a si mesma.