The Love School - Escola do Amor promove casamento no meio da avenida Paulista, em São Paulo Você se casaria na avenida mais movimentada de SP?

Você já imaginou andar pela rua e dar de cara com um casamento? Foi isso que pessoas que passeavam pela avenida Paulista, em São Paulo, encontraram. Um casal de alunos do The Love School - Escola do Amor simulou um casamento no maior centro financeiro da América Latina.