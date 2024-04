Luckas Moura destaca a importância do trabalho com Mario Bregieira em A Rainha da Pérsia: "Temos conversado muito" Atores dividem o personagem, Neemias, na nova superprodução da RECORD

Alto contraste

A+

A-

Luckas Moura divide personagem com Mario Bregieira Luckas Moura divide personagem com Mario Bregieira (Divulgação/Seriella Productions)

De volta à RECORD após o sucesso em Reis, Luckas Moura vai encarar um desafio bem diferente em A Rainha da Pérsia. Se na superprodução anterior, Luckas viveu o problemático Amnon, desta vez o ator será Neemias na fase jovem e irá dividir o personagem com Mario Bregieira, que dará vida ao copeiro real na versão adulta.

“Não esperava o convite e fico muito feliz em voltar. Todos me tratam superbem, já é o meu quinto projeto aqui. Agora, serei o Neemias, um cara bonzinho e completamente diferente do Amnon”, ressaltou o ator.

Na série, com estreia prevista para 2024 na emissora, Mario Bregieira assume o personagem de Luckas Moura na fase adulta e a troca entre eles é importante para o sucesso do trabalho.

“Já conhecia o Mario e a nossa primeira preparação foi em conjunto, com a Nara Marques [preparadora de elenco da série]. Como “passo o bastão” para ele, nós temos conversado muito sobre como queremos construir o Neemias”, revelou.

Continua após a publicidade

Durante a preparação, Luckas fez workshop de luta para entender algumas movimentações do personagem no decorrer da trama, de modo que tudo seja gravado com segurança. “É indispensável para na hora de gravar ficar o mais real possível”, contou.

Prestes a viajar para o Marrocos e iniciar as gravações, o ator é só animação com o projeto. “Não tem melhor forma de começar o ano do que fazendo o que a gente ama. Estou muito ansioso [com a viagem]. Já fui uma vez para vez para gravar Jezabel e a energia de lá é surreal, faz parte da produção e nos ajuda muito”, afirmou.

Continua após a publicidade

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD.

Elenco da série celebra primeiro encontro antes das gravações no Marrocos:

Publicidade 1 / 14 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Antes de aprontar as malas e partir para as gravações no Marrocos, o elenco de A Rainha da Pérsia, nova superprodução da RECORD, fez uma parada estratégica em um hotel no Rio de Janeiro, e marcou presença no evento de boas-vindas promovido pela Seriella Productions. Confira as impressões dos atores sobre primeiro grande encontro!