Mata-mata do Paulistão Série A2: Portuguesa Santista recebe o XV de Piracicaba neste domingo (24)

Portuguesa Santista recebe XV de Piracicaba e lutam para conquistar o acesso à Série A1 do Paulistão Portuguesa Santista recebe XV de Piracicaba e lutam para conquistar o acesso à Série A1 do Paulistão (Reprodução/Instagram)

Preparados para as quartas de final do Paulistão Série A2? Neste domingo (24), o público acompanha a partida entre Portuguesa Santista e XV de Piracicaba pelas plataformas digitais R7.come PlayPlus. O primeiro duelo entre as equipes acontece neste domingo (24), a partir das 11h, com transmissão da emissora para o interior do estado e litoral. Com campanhas parecidas na primeira fase, as equipes se enfrentam em busca do acesso à elite do futebol paulista.

Durante os jogos da primeira fase, os times se enfrentaram e quem levou a melhor foi o XV de Piracicaba. A equipe alvinegra jogou com o mando de campo e saiu com a vitória de 2 a 0.

Agora, em clima de decisão, o público acompanha a transmissão com Jean Sgarbi na apresentação, Evaldo Prado na narração e Fabiano Farah nos comentários.

Portuguesa Santista x XV de Piracicaba

As duas equipes se enfrentaram em jogos de mata-mata recentemente. Pela Copa Paulista 2023, quem levou a melhor foi a Portuguesa Santista. Mas, nas quartas de final do Paulistão Série A2 do ano passado, o XV de Piracicaba eliminou o clube praiano.

Nesta fase, os times vão desempatar o histórico recente e somente um continuará com a expectativa de conquistar uma vaga na Série A1 do Campeonato Paulista.

Durante a primeira fase do campeonato, os clubes tiveram a mesma quantidade de pontos, mas o alvinegro de Piracicaba teve uma campanha melhor em saldo de gols.

Este é o segundo ano em que as equipes se enfrentam nas quartas de final, pois terminaram exatamente na mesma posição que 2023.

Acompanhe o Paulistão Série A2 na RECORD pela TV aberta, com transmissão para o litoral e interior do estado, e nas plataformas digitais do R7.com e PlayPlus para todo o Brasil.