Cerrado Sob Ameaça é o tema do terceiro episódio da nova temporada do Repórter Record Investigação A produção mostra os problemas enfrentados pelo rico bioma brasileiro, onde o desmatamento tem crescido de forma avassaladora; confira

Luiz Fara Monteiro apresenta o Repórter Record Investigação (Reprodução/PLAYPLUS)

O Cerrado é um dos biomas mais ricos do Brasil, abriga plantas e animais raros e é considerado o berço das águas no país. Mas é, também, a área mais desprotegida e onde o desmatamento mais tem crescido no território nacional. Esse problema é abordado no terceiro episódio da temporada 2024 do Repórter Record Investigação, Cerrado Sob Ameaça, que acaba de ser disponibilizado pelo PlayPlus.

Segundo levantamento do Instituto Cerrados, com base em dados coletados pelo projeto MapBiomas, metade da vegetação nativa do Cerrado já foi destruída. Os jornalistas Giulia Gazetta, Patrícia Ferraz e Juarez Rossi viajaram durante um mês, de leste a oeste do Brasil, para denunciar essa devastação e os riscos enfrentados pela população que depende do bioma para sobreviver.

“Se a gente não contiver o desmatamento do Cerrado, esse coração das águas pode parar de pulsar”, desabafa Yuri Salmona, diretor do Instituto Cerrados.

O fogo criminoso é um dos culpados pela destruição do Cerrado. Com incêndios cada vez mais frequentes, a vegetação não tem tempo de se recuperar entre uma queimada e outra. “O Cerrado é como uma fênix, ele sempre volta, renasce da cinza, só que é uma fênix ferida. Ele não nasce uma fênix linda, cheia de penas, pronta para voar. Pode chegar um dia que essa fênix não se levante das cinzas, não tenha força mais para ressurgir”, afirma Alex Gomes voluntário da brigada de São Jorge.

A devastação de áreas enormes do Cerrado acontece, em parte, para dar lugar a pastos e plantações de grãos para exportação. Com isso, outro grande problema na região é o uso indiscriminado de agrotóxico, que atinge diretamente a população. Em algumas cidades por onde a equipe de reportagem passou, há dez vezes mais casos de câncer do que a média nacional. E as crianças são as mais vulneráveis à contaminação.

“O câncer infantil, quando diagnosticado até um ou dois anos, por exemplo, está muito associado à exposição (aos agrotóxicos) que a mãe teve durante a gestação”, explica Márcia Sarpa, pesquisadora do INCA.

Esses e outros graves problemas enfrentados pelo Cerrado e as consequências da destruição desse bioma tão importante para todo o Brasil, estão no terceiro episódio da nova temporada do Reporter Record Investigação, já disponível no PlayPlus, assim como as temporadas passadas da série.

