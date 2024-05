Novidades no PlayPlus |Do R7

Exilados pelo Clima na Amazônia é o tema do novo episódio do Repórter Record Investigação A reportagem, com entrevista exclusiva da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, já está disponível no PlayPlus

Abordando temas relevantes, mais uma temporada da atração vai ao ar (Divulgação/RECORD)

Seca extrema em algumas regiões, cheias devastadoras em outras localidades — a exemplo da recente tragédia no Rio Grande do Sul. É o clima no Brasil, e no mundo, cada vez mais desequilibrado, levando populações inteiras ao desespero, com casas e plantações destruídas, obrigadas a se exilarem. Este é o assunto abordado no quarto episódio da temporada 2024 do Repórter Record Investigação, já disponível no PlayPlus, o streaming da RECORD.

A equipe da produção embarcou em uma viagem pelos rincões da Amazônia, onde as mudanças climáticas mostram sua força e as consequências trágicas. Os jornalistas Marcelo Valadares, Patrícia Ferraz e Pedro Aprígio, acompanharam o impacto, tanto da seca, quanto das cheias, na vida dos povos da região amazônica.

“O aumento da frequência e incidência desses eventos, têm sido provocados pela desestabilização, devido à elevação das temperaturas globais”, explica a diretora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Patrícia Pinho.

O Acre sofre com a ação do clima sobre o rio que leva o mesmo nome. Se por centenas de anos o rio Acre garantiu a sobrevivência dos ribeirinhos, atualmente causa uma destruição cada vez mais frequente naquela região. “A água nos expulsou. Uma sensação desanimadora, difícil até de explicar com palavras. Não tem como você não se emocionar. Você vê o local em que nasceu e cresceu, como um cenário de guerra”, relata o professor Dimas Gurgel.

Os efeitos são tão devastadores, que no município de Brasileia (AC), a prefeitura aposta em uma medida drástica: mudar a cidade inteira para um lugar mais alto e protegido das enchentes.

Enquanto as cheias destroem de um lado, de outro a seca castiga. No Amazonas é cada vez mais recorrente o fenômeno das “terras caídas”, erosões que derrubam casas e ameaçam moradores.

O Banco Mundial estima que, nos próximos 25 anos, a América Latina alcance a marca de 17 milhões de pessoas obrigadas a deixar suas casas por causa de catástrofes do clima, são os chamados “refugiados climáticos”.

Em entrevista exclusiva ao Repórter Record Investigação, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, analisa a tendência da migração climática, movimento que acontece quando as pessoas deixam suas regiões devido às ações da natureza.

“É um grave problema que a humanidade terá que enfrentar. E ainda vamos ter a migração de atividades econômicas, porque muitos lugares propícios a determinados cultivos, podem ser inviabilizados... Hoje as pessoas não conseguem se sentir seguras nem dentro de suas casas. Ansiedade climática, depressão de futuro, palavras novas estão surgindo, para dizer aquilo que a gente está vivendo e sentindo”, pontua Marina.

O novo episódio do Repórter Record Investigação traz outras histórias de brasileiros afetados pela crise ambiental, e mais análises exclusivas da ministra Marina Silva sobre a grave situação climática. A produção pode ser conferida na íntegra no PlayPlus (www.playplus.com/), assim como as demais temporadas da premiada série de reportagens.

SOBRE O PLAYPLUS

PlayPlus é o serviço de streaming multiplataforma da RECORD, com conteúdos originais e exclusivos, transmissão ao vivo e simultânea da emissora, e acesso a toda programação dos canais RECORD, como novelas, jornalismo, reality shows, e diversos produtos inéditos: podcasts, rádios ao vivo e coberturas especiais.